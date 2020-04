Heun lobt die Disziplin der Bürger

Lautertal.Zum Osterfest hat der Lautertaler Bürgermeister Andreas Heun den Bürgern für ihre Disziplin bei den Kontaktsperren gedankt. In einem offenen Brief schrieb Heun, die Verordnungen des Landes Hessen zur Bekämpfung des Coronavirus seien in Lautertal „sehr gut umgesetzt“ worden. „Vielen Dank für Ihre Disziplin, Ihre Unterstützung und Ihre Bereitschaft, hier mitzutun und vielen Dank dafür, dass Sie die Anordnungen tagtäglich aufs Neue beachten. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, damit die Ausbreitung des Virus eingedämmt wird, und schützen Menschen vor einer Infektion. Wir zählen weiter auf Sie“, schreibt Heun weiter.

Die vergangenen Tage und Wochen seien „für uns alle sehr schwierig und hart“ gewesen. „Und die Zeit, die vor uns liegt wird nicht einfacher werden. Neben der Bewältigung der Pandemie wird die Überwindung der ökonomischen Auswirkungen eine große Herausforderung für uns alle darstellen.“ Heun hatte bereits vor wenigen Tagen durchblicken lassen, dass die Finanzplanung der Gemeinde insbesondere bei den Steuereinnahmen für dieses Jahr wohl nicht zu halten sei. Die Auswirkungen seien aber erst abschätzbar, wenn bekannt sei, in welchem Ausmaß die Kommune auf finanzielle Hilfe vom Land zählen könne.

„Das Osterfest wird in diesem Jahr ganz anders sein. Die Welt, Europa, Deutschland und auch unsere Gemeinde stehen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Wir alle sind davon betroffen und erleben im Alltag wie bisher viele Selbstverständlichkeiten auf einmal nicht mehr selbstverständlich sind. Die Einschränkungen im öffentlichen Leben wirken sich auf unsere gesamten Lebensbereiche aus“, so der Bürgermeister.

Sein Dank gelte besonders den Ärzten, den Pflegern, den Beschäftigten im medizinischen Bereich und im Einzelhandel sowie den zahlreichen Ehrenamtlichen“, die zurzeit sehr gefordert seien. tm/red

