Heun will Arbeitskreis gründen

Zur Vermarktung des Holzes aus dem Wald der Gemeinde Lautertal will diese mit anderen Kommunen aus dem Kreis eine Arbeitsgemeinschaft gründen. Bürgermeister Andreas Heun kündigte dazu im Umweltausschuss eine Vorlage in der Gemeindevertretung an.

Bei einem Treffen im Forstamt Lampertheim in dieser Woche hätten die Kommunen vereinbart, zunächst keinen Zweckverband zu gründen. „Sie machen eher fünf Ehescheidungen, als dass sie aus einem Zweckverband wieder herauskommen“, begründete Heun die Entscheidung. Noch sei nicht klar, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Holzverkauf in Hessen künftig aussähen. Da sei eine flexible Zusammenarbeit besser. Damit ist eine Beteiligung an der im Odenwaldkreis entstehenden Vermarktungsgemeinschaft zunächst auch vom Tisch.

Bisher hat Hessen Forst das Holz aus dem Gemeindewald im Auftrag der Kommune verkauft. Das ist ab dem kommenden Jahr nicht mehr zulässig, weil das Bundeskartellamt darin eine unzulässige Monopolbildung sieht. Holz aus dem Landesforst und den privaten Wäldern darf Hessen Forst aber weiterhin anbieten.

Revierförster Dirk Dins berichtete, für den Einschlag im Wirtschaftsjahr 2018/19 gälten noch die alten Regeln. Das Holz sei bereits durch Verträge vermarktet, was zulässig sei, sofern die Verträge bis zum 30. September erfüllt würden. Ab Sommer 2019 müsse die Gemeinde aber selbst – oder eben in einer neuen Vermarktungsgemeinschaft – für den Verkauf sorgen. Dann werden die ersten Verträge für das nächste Wirtschaftsjahr vereinbart.

Markus Bormuth (LBL) sah auf die Gemeinde weitere Einnahmeverluste aus dem Wald zukommen. Hessen Forst habe eine große Marktmacht, damit könne eine kommunale Gemeinschaft nicht mithalten. Sie sei dann viel stärker Forderungen der Abnehmer ausgesetzt und werde geringere Holzpreise erzielen.

Dirk Dins teilte die Bedenken Bormuths. Nicht von ungefähr sei das Kartellverfahren von Holzkäufern - großen Sägewerken im Schwarzwald - angestoßen worden. Natürlich gehe es dabei um die Holzpreise. Auf der anderen Seite gebe es aber auf dem Markt inzwischen auch nur noch wenige große Käufer. So gebe es in Deutschland nur noch zwei Firmen, die Buchenholz zum Furnieren für die Möbelindustrie aufkauften. tm

