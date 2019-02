Hexen-Schau im Lautertaler Rathaus

Reichenbach.Das Lautertaler Rathaus „verhext“ hat die Lauterner Malerin Johanna Sickmüller mit acht Masken aus der schwäbisch-alemannischen Fastnachtsszene ihrer alten Heimat im Schwarzwald. Die Exponate werden bis nach Aschermittwoch im Foyer der Gemeindeverwaltung zu sehen sein.

Sickmüller hat schon verschiedene Ausstellungen, vor allem mit Naturbildern, nicht nur in Lautertal gezeigt. So hatte sie bereits in den frühen 80er Jahren gemalte Vogelbilder in der Volksbank in Reichenbach präsentiert.

Weitere Ausstellungen folgten im Rathaus und in der ehemaligen Gärtnerei Hechler in Reichenbach, sowie in Reichelsheim. Auch international ist Johanna Sickmüller präsent, unter anderem in Lautertals französischer Partnerstadt Jarnac. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019