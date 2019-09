Hindernisse beim Reisen und Waschen

Beedenkirchen.„Gurre er liewe Leid un Kerwegeschd, mer grieße eisch vun doa owwe un fraan uns eschd“ – Jochen Kaffenberger als Kerweparrer und Kerwegleckner Lukas Buchner trafen sich nach einem gelungenen Umzug durch die Straßen von Beedenkirchen mit allen Besuchern der Kerb am Gasthaus „Zur Linde“ und hatten ein dickes Buch vor sich liegen. Zum dritten Mal hatten die Beiden dieses Amt inne. Sie wissen, worauf es ankommt. Viele Geschichten der Beedenkirchner waren zusammengetragen worden. In bestem odenwälder Dialekt sollte nun die Kerweredd vorgetragen werden. „Er liewe Leid endlich isses wirrer sou weid, seid Freidoag herrschd in Berrekersche Kerwezeid“, so Jochen Kaffenberger. Er freute sich auch darüber, dass die Gäste aus dem Nachbarort Reichenbach heil über die „Carreraboahn“ und ohne Crash in die enge Beplankung den Weg gefunden hatten. Seit der Sanierung der Straße bleiben bei den Bewohnern der Ortschaften so manche Fragen.

Fragwürdig begann auch die Kerweredd mit einer Spukgeschichte. Mitten in der Nacht wurden Beedenkirchner mit einem Geräusch geweckt, das so gar nicht in die nächtliche Zeit passte. „Uff de oa Seid vun Berrekersche geijds awwel rischdisch lous, bleibd die Froag, woas is des blous? Es is zwaa Uhr un schdoggdungel draus“. Als erstes wacht die Mutter von dem Geräusch auf „un queijld sich in erm Noachdhemmsche es Beddsche nuff“. Schnell merkt sie, dass das Geräusch aus der Garage kommt. Dort läuft der Bulldog, sehr zur Verwunderung der Frau. Sie ruft nach ihrem Sohn und kann ihn nur mit Mühe wecken. „Der kimmd loangsoam zu sich un muss sich erschd e moal schdregge“. Mit Verwundunderung muss er nun feststellen, dass sich durch einen Fehler in der Elektrik der Bulldog von ganz allein angestellt hatte. Klar, dass nach dieser Geschichte das Lied: „Läuft denn der alte Lanzbulldog noch“ angespielt wurde.

Milde Grenzbeamte

Lustig für die Zuhörer der Kerweredd war die folgende Geschichte, für die Betroffenen zerrte sie bestimmt an den Nerven. Das Reiseziel einer Beedenkirchner Gruppe war Kroatien. Dazu führt der Weg durch die Grenzen von „Esdreisch un doann Slowenie“. Von Slowenien nach Kroatien mussten die Reisenden ungewollt an der Grenze eine größere Pause einlegen, „die Grenzkontroll werd ned sou foi“, wussten Kerweparrer und Gleckner. Beim Vorzeigen des Personalausweises fällt dem „qualifizierten Kontrolleur“ etwas auf. „Hegdisch dut er ejendwoas uff slowenisch schwalle. Koaner veschdeijd woas, doch do schdimmd woas ned, drim wierrerhold ders uff Englisch noch e moal kompled.“ Das Gültigkeitsdatum des Ausweises ist abgelaufen und die Beedenkirchnerin ist somit illegal in Slowenien.

Nun versuchen die Odenwälder mit dem Grenzkontrolleur zu diskutieren, „hinner denne bild sisch schun e mortz Schloang“. Doch der Slowene lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Der Reisenden drohen eine große Geldstrafe und ein weiteres Reiseverbot. „Jetz werd dere Fraa kloar, sie befind sisch in heijchsder Nod“. Erst als die Freunde der Frau drohen, allein weiterzufahren und sie zurückzulassen, kommt Bewegung in die Geschichte. „Des koannd der Kontrolleur doann doch ned zuloasse, die Fraa wolld der do ned hou, desweije hoad der se doann all dorschgeloasse.“

Überforderter Strohwitwer

So wie eine Frau nicht allein an einer Grenze zurückbleiben sollte, so können manche Ehemänner nicht allein zu Hause zurückgelassen werden. Was da so passiert, davon erzählte diese Geschichte mit der Überschrift: „Woann die Fraa vun oam länger ford machd“. Das Schöne: Der Mann kann „moal rischdisch des mache, woudruff ich lusdisch bin“. Doch dabei muss auch der Haushalt in Ordnung gehalten werden. „Vun Esse koche, e bissje butze bis Klarrer wäsche“. Und als das letzte Hemd im Schrank lag, musste etwas geschehen. Berichtet wurde von dem Versuch den „grouse Wäschehaufe“ zu bearbeiten. Die Waschmaschine wurde geöffnet, alles hineingestopft, „Klabb uff un jetz noch Wäschmiddel oifille“.

Das Pulver, welches er in die Hand bekam wurde eingefüllt. Dann wurde das Programm „Kochwäsche“ gewählt. Klar, am Ende war alles etwas kleiner oder kürzer, aber auch bretthart.

Wie die Recherche der Ehefrau ergab wurde nicht nur das falsche Programm gewählt, sondern auch Spülmaschinenreinger in die Waschmaschine gefüllt. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019