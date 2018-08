Hitzerekord am ersten Schultag

Anzeige

Gadernheim.„In vier Jahren können Sie ihre Kinder wieder abholen“ – dieser launige Satz von Schulleiter Alwin Zeiß konnte weder die frischgebackenen Erstklässler, noch deren stolze Eltern, nach der sehr herzlichen Aufnahme in die Schulgemeinschaft der Mittelpunktschule Gadernheim verunsichern. 13 Mädchen und zehn Jungen wurden am Dienstagmorgen zusammen mit ihren Angehörigen in der voll besetzten Aula der Schule begrüßt. Bis im Jahr 2022 sollten die Kinder aus Gadernheim, Lautern, Knoden, Kolmbach, Raidelbach, Schannenbach und Winterkasten die vierte Klasse der Grundschule absolviert haben.

Das „Guten Morgen, Herr Zeiß“ werden sie vorher mit etwas Übung bald ebenso flüssig über die Lippen bekommen, wie die ebenfalls zur Begrüßung anwesenden Kinder der Klasse 3a.

Neue Freunde kennen lernen

„Ihr seid in jedem Fall die heißeste Klasse, die ich jemals eingeschult habe“, begann Zeiß in Anspielung auf die subtropischen Temperaturen in der Aula seine kurzweilige Begrüßungsrede. „Das Leben beginnt für Euch jetzt erst richtig Spaß zu machen, denn ihr könnt bald Lesen und Rechnen, lernt neue Freunde kennen und wisst bald, was es heißt, zusammen eine Klasse zu sein“, weckte er bei den Neuen die Neugier auf die Schulzeit und gab den ebenfalls schon einmal anwesenden Schulkindern des Jahrgangs einen Vorgeschmack auf den oft zitierten Ernst des Lebens. „Ich gehe schon seit über 40 Jahren in die Schule. Und es macht mir immer noch Spaß“, scherzte er.