Hogen will Konsens bei Brunnen-Gestaltung

Reichenbach.Der Verschönerungsverein Reichenbach ist nach wie vor an einer Sanierung des Marktplatzbrunnens in Reichenbach interessiert. Ortsvorsteher Alfred Hogen beichtete, seine gegenteilige Darstellung aus der Ortsbeiratssitzung im Januar beruhe auf einem Missverständnis.

Hogen war in unserem Bericht über die Sitzung zitiert worden, dass sich der Verschönerungsverein aus dem Projekt einer Sanierung und Neugestaltung des Marktplatzbrunnens zurückgezogen habe. „Ich wurde darauf angesprochen und mir wurde vonseiten des Vorstandes mitgeteilt, dass dem nicht so sei. Daher möchte ich darstellen, wie ich zu der Aussage kam, um weitere Irritationen zu vermeiden“, so Hogen.

Nach Gesprächen mit Vorstandsmitgliedern sei er der Meinung gewesen, zusammen mit der Gemeinde sei eine Neugestaltung des Brunnens auch aus praktischen Gründen von allgemeinem Interesse. Bei einem Treffen mit Vertretern des Verschönerungsvereins und der Gemeinde sei vereinbart worden, von drei Steinbetrieben Angebote einzuholen. Es habe auch einen Vorschlag für die Umgestaltung gegeben, die den Angeboten zugrundeliegen sollte, so Hogen weiter.

„Ich habe daraufhin einen Steinmetzbetrieb aufgesucht. Mir wurde allerdings mitgeteilt, dass kein Interesse bestünde, einen Brunnen zu bauen, weil zu viele Gewerke eingebunden seien. Stattdessen erhielt ich die Adresse einer Firma, die Erfahrung im Brunnenbau habe.“ Im Bauamt habe er anschließend Anfang Oktober erfahren, dass in der Sache sonst noch nichts geschehen sei. Im November habe ein Vorstandsmitglied des Verschönerungsvereins ihm mitgeteilt, dass die Sache mehrheitlich abgelehnt worden sei.

„Eine offizielle Mitteilung habe ich nie erhalten, also ging ich davon aus, dass das, was man mir sagte, der Wahrheit entsprach und der Verschönerungsverein nicht mehr mit von der Partie sei. Vor zwei Wochen wurde ich darüber informiert, dass dem nicht so sei, sondern dass sich der Verein nicht beteilige, solange die Kosten nicht geklärt seien. Ein Engagement sei aber durchaus vorstellbar. Ich bin gerne bereit Gespräche mit dem Verein zu führen, um einen Konsens zu finden, mit dem Ziel das Beste für unser Dorf zu erreichen“, so Hogen abschließend. red

