Lautertal.Zu den finanziellen Belastungen der Gemeinde Lautertal zählen auch die Personalkosten, wie wir in einer Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde in unserer Donnerstag-Ausgabe dargestellt haben. Die verhältnismäßig hohen Personalkosten seien nicht durch die Zahl der Stellen verursacht, sondern durch die Gehälter, heißt es in dem Papier.

Die Verwaltung weist nun darauf hin, dass dies die Entlohnung der Beamten betrifft. Hier gab es in der Vergangenheit sieben Abteilungsleiter mit einer Besoldung bis zu A 13. Einer davon ist im vergangenen Jahr ausgeschieden. Mittelfristig will Bürgermeister Andreas Heun die Zahl der Leiterstellen auf vier absenken und als höchste Besoldungsstufe A 12 vergeben, wie er in der vergangenen Woche vor der Gemeindevertretung ankündigte. tm