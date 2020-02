Holzkreuz für einen umgestürzten Baum

Reichenbach.Mit einem kleinen Holzkreuz am Fuße eines übriggebliebenen Baumstumpfes einer uralten Esskastanie hat jemand seiner Trauer um diesen umgestürzten Baum Ausdruck verliehen.

Einst großer Bestand

Der ziemlich hohle Baum an der Wegegabelung oberhalb des Forsthauses hatte den Stürmen der vergangenen Zeit nur noch wenig entgegenzusetzen. So verschwand leider ein weiterer Vertreter dieser einst am Hohenstein und Umgebung weitverbreiteten Baumart.

Auf einem Landschaftsbild, dass diese Zeitung im Januar veröffentlich hat, stand die Kastanie noch ganz an ihrem angestammten Platz. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020