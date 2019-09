Hubertusmesse in Beedenkirchen

Beedenkirchen.Im Juni war der Bundeswettbewerb der Deutschen Jagdhornbläser im Jagdschloss Kranichstein. Die Bläsergruppe aus Groß-Gerau wurde dabei Deutscher Meister in der Klasse Es, geblasen mit Parforcehörnern. Dabei fehlten ihnen am Ende nur zwei von 855 möglichen Wertungspunkten.

Auf diese Spitzen-Bläser können sich die Besucher des Hubertus-Gottesdienstes in der evangelischen Kirche in Beedenkirchen am Sonntag, 29. September, ab 18 Uhr freuen. Sie präsentieren Teile der Hubertusmesse in der Bearbeitung von Reinhold Stief in der Tonart Es. Es handelt sich um eine außergewöhnliche Darbietung, wie der in Seeheim wohnende passionierte Parforcehornbläser Dieter Düber nachdrücklich versicherte. Düber ist Mitglied der Groß-Gerauer Musikgruppe.

Die Hubertusmesse stammt eigentlich aus der katholischen Tradition, wo sie um den Hubertustag (3. November) herum zu Ehren des Heiligen zelebriert wird. Der jugendliche Edelmann Hubertus von Lüttich war ein ausschweifender Jäger, der die Erlegung des Wildes als Selbstzweck sah. Mit zunehmender Reife jedoch erkannte Hubertus in allen Wesen den göttlichen Ursprung und setzte sich anschließend hegend und pflegend für die Tiere des Waldes ein.

Abschluss am Stammtisch

„Der Hubertus-Gottesdienst in einer evangelischen Kirche ist Sinnbild für die Bewahrung von Geschöpfen und Schöpfung“, schreibt die Beedenkircher Kirchengemeinde in ihrer Ankündigung. Bei gutem Wetter sollen die Hörner nach dem Gottesdienst noch im Pfarrwäldchen hinter der Kirche erklingen, wo der Kirchenvorstand Bläser und Kirchenbesucher mit einem zünftigen Umtrunk bewirten will.

Zum gemütlichen Abschluss lädt die Gemeinde danach ein zum Kirchenstammtisch ins benachbarte Gasthaus Zur Linde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019