Anzeige

Lautertal/Lindenfels.Seit Anfang des Monats gilt in Hessen bereits die Brut- und Setzzeit. Bis Juli werden die Hundehalter aufgefordert, ihre Hunde nicht in der Natur frei laufenzulassen. In dieser Zeit herrscht dort ein pauschaler Leinenzwang. Durch die Maßnahme sollen besonders Bodenbrüter und Jungtiere geschützt werden.

Die Stadt Lindenfels weist in einer Mitteilung darauf hin, dass ein Verstoß gegen die Leinenpflicht ein Verfahren mit Geldbuße nach sich ziehen kann. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass während des genannten Zeitraums das Betreten von Acker- und Wiesenflächen nach den Bestimmungen des Hessischen Feld- und Forstschutzgesetzes verboten ist. Außerdem sind Schnittarbeiten an Hecken und Gehölzen zu unterlassen, da diesen ebenfalls brütende Vögel zum Opfer fallen könnten. red/Bild: koe