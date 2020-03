Hunde müssen angeleint werden

Lautertal/Lindenfels.Es ist wieder so weit: die Gemeinde Lautertal und die Stadt Lindenfels bitten alle Hundehalter, ihre Vierbeiner in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Juni nur an der Leine auszuführen. In dieser Zeit herrscht genereller Leinenzwang in der freien Landschaft.

So sollen vor allem Bodenbrüter und Jungtiere vor freilaufenden Hunden geschützt werden. Es gibt allerdings auch Mitbürger, die einem freilaufenden Hund mit gemischten Gefühlen begegnen. koe/Bild: koe

