Hundekot auf dem Spielplatz

Reichenbach.Auf dem Spielplatz in der Straße Vier Morgen in Reichenbach wurde wiederholt bei den Holzschnitzeln Hundekot festgestellt. An Menge und Umfang lässt sich feststellen, dass das keine Katze und kein Marder verursacht haben, wie das Ordnungsamt der Gemeinde Lautertal meldete.

Die Hundehalter werden gebeten, ihre Tiere nicht auf dem Platz auszuführen beziehungsweise Hundekot selbst zu beseitigen, um eine Gefahr für die Nutzer des Spielplatzes auszuschließen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020