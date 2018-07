Anzeige

Elmshausen.Die Mitglieder der Elmshäuser Kerwejugend haben sich mit einem Ausflug an den Marbachstausee auf die Vorbereitungen zur Kerb eingestimmt. Wie Fabian Kaffenberger informiert verbrachten die Mitglieder der Kerbjugend bei bestem Sommerwetter ein schönes Wochenende auf dem Zeltplatz und am See. „Nachdem die Zelte aufgebaut waren, nutzen wir das gute Wetter und verbrachten den Nachmittag am See“, so Kaffenberger. Der Abend wurde am Lagerfeuer verbracht und leckeres Grillfleisch genossen. „Bei bunt gemischter Musik konnte wir ausgelassen feiern“.

Am anderen Morgen wurde alle mit einem reichhaltigen Frühstück vom Vorstand der Kerbjugend überrascht und erlebten wieder einen tollen Ferientag am See mit dem Gefühl irgendwo im Süden zu sein, immerhin spielte das Wetter an dem Wochenende mit. Gut erholt und mit einigen Ideen für die Kerb wurde am Sonntagnachmittag die Heimreise angetreten. Nun freuen sich alle auf die Kerb, die vom 10. bis 13. August stattfindet. jhs