Ideen für spannende Wanderungen gesucht

Reichenbach.Das Team des Felsenmeer Informationszentrum (FIZ) bietet wieder Führungen und Rallyes sowie Kindergeburtstage für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsenen im Felsenmeer an, wie die Pressestelle mitteilt. Es gelten dabei die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des FIZ unter Aktuelles zu Corona (felsenmeer-zentrum.de).

Kreative Kinder und Familien will das Team mit einem Preis belohnen, wenn sie neue Ideen für unterwegs haben, was man während der Corona-Zeit im Wald und auf einer Wanderung als Familie unternehmen kann. Es geht darum, mit Kindern selbst aktiv zu werden und die Natur am Wegesrand zu entdecken. Diese Ideen sammelt das FIZ auf der Homepage unter Aktuelles zu Corona unter dem Punkt Kinder–Schatzkiste und möchte dabei vielfältige Anregungen geben, um zu einer erlebnisreichen Wanderung beizutragen.

Zusätzlich verlost das FIZ am 18. Oktober unter den Teilnehmern die FIZ-Kinderschatzkiste, die es auch als Geburtstagsgeschenk bei einer Geburtstagsrallye gibt. Der Einsendeschuss ist der 30. Oktober. Die Ideen hierzu können an die Pressestelle des FIZ mit Bild und Kontaktdaten unter pressestelle@felsenmeer.eu eingesendet werden.

Als Beispiel hat das Team auf einer Wanderung ein Herz aus Buchenblüten- und Keimblättern gelegt, mit den besten Genesungswünschen an die Betroffenen der Corona-Krise. Die Verantwortlichen bitten bei der Einsendung um Mitteilung, Vorschlag und Bild veröffentlicht werden dürfen.

Auch per Post (Felsenmeer Informationszentrum, Seifenwiesenweg 59, 64686 Lautertal) können Interessenten dem Team ihre Ideen und Bilder zukommen lassen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.07.2020