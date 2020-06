Ideen für Wanderungen mit Kindern in der Natur

Reichenbach.Das Team des Felsenmeer-Informationszentrums (FIZ) in Reichenbach vermisst ebenso wie zahlreiche Familien die Kindergeburtstage, Kinderführungen und Rallyes im Wald am Felsberg, die wegen der Corona-Epidemie momentan nicht angeboten werden können. Auch wenn vom FIZ zurzeit keine Wanderungen angeboten werden, so besteht doch immer noch die Möglichkeit, privat in der Natur mit der Familie spazieren zu gehen.

Noch attraktiver als das Wandern ist es aber für Kinder, selbst aktiv zu werden und dabei die Natur am Wegesrand zu entdecken. Kreative Ideen für unterwegs sammelt das FIZ-Team für Familien, Gäste und Freunde des Felsenmeers deshalb auf seiner Internet-Seite unter dem Punkt „Kinderschatzkiste“. Dabei sollen vielfältige Anregungen weitergegeben werden, die zu einer erlebnisreichen Wanderung beitragen können.

Bis spätestens zum Sonntag, 30. August, können Vorschläge dazu eingereicht werden, was man im Wald und auf einer Wanderung als Familie unternehmen kann. Ideen werden von der Pressestelle des FIZ mit Bild und Kontaktdaten unter E-Mail: pressestelle@felsenmeer.eu entgegengenommen. Per Post können die Ideen und Bilder an das Felsenmeer-Informationszentrum, Seifenwiesenweg 59, 64686 Lautertal geschickt werden. Es muss jeweils mitgeteilt werden, ob die Vorschläge und Bilder veröffentlicht werden dürfen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020