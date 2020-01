Im Schulhaus ist kein Platz für Flüchtlinge

Lautern.Für den Auslöser, der im Dezember in Lautern die Wellen hochsteigen ließ, ist inzwischen eine Lösung gefunden, aber das Grundproblem ist nicht beseitigt und wird die Gemeinde auch künftig beschäftigen: In Lautertal fehlt es an Unterkünften, um die Familien anerkannter Flüchtlinge unterbringen zu können.

Bürgermeister Andreas Heun musste Anfang Dezember zu einer Notlösung greifen, um

...