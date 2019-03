Imkern für Einsteiger

Reichenbach.In einem Imkerkurs, den die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße in Reichenbach anbietet, erwerben die Teilnehmer Grundkenntnisse über Honig, Honiggewinnung, Aufbau und Entwicklung eines Bienenvolks im Frühjahr.

Sie erfahren, welche Pflanzen besonders viel Nektar erzeugen und welche Arten der Bienenhaltung es gibt. Außerdem schleudern sie Blütenhonig, der zusammen mit selbst hergestellter Butter auf dem Brot landet und verkosten unterschiedliche Honigsorten.

Die Teilnehmer sollten wetterfester Kleidung und Gartenhandschuhe mitbringen. Der Kurs läuft am Freitag, 29. März, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr auf dem Imkerhof Schuch, Nibelungenstraße 274, in Reichenbach. Zwei weitere Termine sind geplant am 3. Mai und am 7. Juni, jeweils von 13 bis 16 Uhr. red

