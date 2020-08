Immer nur sieben Spender in der Halle

Gadernheim.Der Blutspendetermin des DRK Lautertal in Gadernheim verlief mit einer neuen Organisationsform. Als durchaus angenehm empfunden wurden von den Teilnehmern die verkürzten Wartezeiten, die durch die Pflicht zur Anmeldung möglich wurden. So waren je Viertelstunde nur sieben Spender in der Heidenberghalle. Das machte den Ablauf der Blutspende wesentlich entspannter, wenn auch die Kommunikation unter den Wartenden deutlich reduziert war.

Wie die Lautertaler Blutspenden-Beauftragte Claudia Pfeifer feststellte, ist der Blutspendetermin momentan kein Ort zum Verweilen, da die Spender direkt nach der Blutabnahme wieder gehen sollen.

Nur wenige waren ohne Termin gekommen, konnten jedoch trotzdem zur Spende zugelassen werden. Durch die zeitliche Taktung seien die Spenderzahlen begrenzt, bedauerte DRK-Bereitschaftsleiter Sven Rascher. Rein rechnerisch könne man nur maximal 98 Personen zulassen. Bei den 88 Spendenwilligen, die in Gadernheim dabei waren, bedankte sich Sven Rascher diesmal besonders. Neun Interessenten hätten allerdings nicht zur Spende zugelassen werden können.

Erfreulich nannte Rascher die Teilnahme von vier Erstspendern. Somit wurden insgesamt 79 Konserven abgeliefert. Ein Team vom Blutspendedienst Baden-Württemberg / Hessen arbeitete an acht Entnahmebetten, die diesmal in der Turnhalle aufgebaut waren, um genügend Abstand erreichen zu können. Die Lautertaler DRK-Bereitschaft war mit zehn Helfern im Einsatz, um die Blutspende zu organisieren und die Spender zu betreuen. Claudia Pfeifer und dem Ehepaar Michaela und Kurt Meckel sen. bescheinigte Rascher eine tolle Organisation, die zu einem reibungslosen Ablauf geführt habe.

Ehrungen werden nachgeholt

Zurzeit gibt es im Rahmen der Blutspendetermine keine Ehrungen, und es wird auch kein Imbiss angeboten. Urkunden und Ehrennadeln werden vom Blutspendedienst direkt an die Empfänger geschickt. Das traditionelle Geschenk der Lautertaler DRK-Ortsvereinigung an Vielfachspender werde nachgereicht, kündigte Sven Rascher an.

Laut der Blutspendenbeauftragten Claudia Pfeifer seien einige Ehrungen ausgefallen. So hätte Peter Reinig aus Knoden für seine 50. Spende im Januar ausgezeichnet werden sollen. Bereits 25 Mal zur Blutspende erschienen war Johannes Kaltwasser aus Hochstädten. Auf je zehn Spenden kamen Rainer Arnold und Christiane Gottschling (beide Gadernheim).

Um Kontakt mit weitergereichtem Papier zu vermeiden, seien keine Laufzettel ausgegeben worden. Daher habe die Anzahl der Spender mit der höchsten Zahl an Teilnahmen nicht ermittelt werden können.

Da die Spender nach der Blutentnahme Essenspakete zum Mitnehmen erhielten, wurde dieses Mal die Unterstützung des Landfrauenvereins Gadernheim für die Verpflegung der Spender nicht in Anspruch genommen.

Der nächste Blutspendetermin in Lautertal ist für Donnerstag, 29. Oktober, von 16.30 Uhr bis 20 Uhr in der Lautertalhalle in Elmshausen vorgesehen.

