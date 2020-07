In der Gemeinde findet man alles

Herr Heun, was sind aktuell die Stärken der Gemeinde Lautertal?

Andreas Heun: Die räumliche Lage der Gemeinde Lautertal ist sehr attraktiv. Die naturnahe, landschaftlich reizvolle Lage und Umgebung bedeutet Ruhe, Erholung und Entspannung. Gleichzeitig befindet sich die Gemeinde in einer prosperierenden Region, und zu den Städten in der Rhein-Main-Neckar Region ist es nicht weit. Viele Bürgerinnen und Bürger, die in den Metropolen der Region beschäftigt sind, schätzen die Gemeinde Lautertal als Rückzugs- und Erholungsort. Lautertal verfügt über eine gute Infrastruktur. Wenn man hier wohnen will, findet man alles, was man braucht. Nahversorgung, medizinische Versorgung, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Freizeiteinrichtungen wie etwa Sportanlagen sind vor Ort und bieten besonders für Familien mit Kindern sehr gute Voraussetzungen.

Was sind aktuell die Schwächen?

Heun: Es gibt viele Herausforderungen, und wir müssen in allen Bereichen stets an der weiteren Verbesserung der Gemeinde arbeiten. An erster Stelle stehen dabei die Modernisierung der Wasserversorgung und der Bau einer neuen Kita. Als Schutzschirmkommune des Landes Hessen hat die Konsolidierung des Haushaltes und der Finanzen oberste Priorität.

Wo steht Lautertal im Jahr 2030?

Heun: Heute sind Prognosen für die Zukunft schwer möglich. Wer hätte vor einem halben Jahr daran gedacht, dass wir durch die Corona-Pandemie aktuell die bisher schwerste Wirtschaftskrise erleben. Im Jahre 2030 wird die Gemeinde eine neue Kindertagesstätte gebaut haben. Auch die Wasserversorgungsanlagen sind modernisiert. Bund und Land haben hoffentlich dann die Finanzkraft der Kommunen gestärkt, so dass diese ihre Aufgaben bedarfsgerecht erledigen können und die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger sichergestellt sein wird. Ich bin davon überzeugt, dass es auch in 2030 in Lautertal viele mutige und tatkräftige Menschen gibt, die sich engagieren und für das Gemeinwohl einsetzen. red/Bild: Funck

