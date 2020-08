In der Pause ist Zeit für die 200 Instrumente

Reichenbach/Winterkasten.Gut vernetzt in der lokalen Folkszene ist der Reichenbacher Rudi Roth. Er ist vor allem für seine Organisation der Konzerte des Odenwälder Kleinkunstvereins Doguggschde zuständig. Alles was Rang und Namen in der regionalen und auch überregionalen Folkszene hat, hatte sich schon dank Roths Kontakte im Gasthaus Raupenstein in Winterkasten ein Stelldichein gegeben. Die Sitzplätze in dem

...