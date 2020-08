In schweren Lederschuhen zum ersten Kick

Reichenbach.Sehr gerne hätte Fußball-Abteilungsleiter Peter Gehrisch den Spielern der aktuellen Mannschaft und den zahlreichen Unterstützern bei der Meisterschaftsfeier aus Anlass des Aufstiegs in die Kreisoberliga mit Bildern von den Anfängen des Fußballspiels beim SSV Reichenbach berichtet. Doch müssen sich Spieler, Trainer, Funktionäre und alle Freunde des SSV Reichenbach noch etwas gedulden, da der Vorstand die – vernünftige – Entscheidung traf, den größten Erfolg in seiner 66-jährigen Fußballvereinsgeschichte aufgrund aktuell wieder steigender Fallzahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu einem späteren Zeitpunkt gebührend zu feiern.

Derzeit kann niemand sagen, wann diese Feier im Jahr des 110-jährigen Bestehens des Vereins nachgeholt wird. In jedem Fall lohnt sich aber ein Blick in die Vergangenheit. Alles begann im Jahr 1954 bei einem Turnier der SG Riedrode auf dem Gelände des VfR Bürstadt, vielleicht auch motiviert durch den im gleichen Jahr sensationell errungenen Titel der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz.

Keine Auswechslungen

Zusammen mit dem damaligen Fußball-Abteilungsleiter Heinrich Mink präsentierten sich in diesem für den deutschen Fußball historischen Jahr damals elf junge Männer, wie die Orgelpfeifen aufgereiht und in den Vereinsfarben rot-weiß, in ihren mit Brustschnüren versehenen und heute als „Retro“ zu bezeichnenden Trikots. Auch das Schuhwerk war im Vergleich zu heute noch um einiges schwerer und aus reinem Leder. Und es galt für alle Spieler bis zum Abpfiff durchzuhalten, denn Auswechselspieler gab es laut Regelwerk damals noch nicht.

Im gleichen Jahr nahm die Mannschaft dann auch erstmals an einer Meisterschaftsrunde teil. Da der SSV Reichenbach aber noch nicht über einen eigenen Sportplatz verfügte, wurden die Heimspiele in der Saison 1954/55 noch alle in Elmshausen ausgetragen. Dennoch griff das Fußballfieber im Dorf weiter um sich, denn ein Jahr später verfügte der SSV schon über eine Zweite Mannschaft, die sich zwei Jahre später mit dem Titel eines Meisters der Reserverunde schmücken konnte. 1958 weihte der SSV dann seinen eigenen Hartplatz im Seifenwiesenweg ein, dem im noch fernen Jahr 2011 ein Kunstrasenplatz folgen sollte.

Bis zur ersten Meisterschaft der Ersten Mannschaft und dem Aufstieg in die B-Klasse musste man sich aber noch einige Jahre bis zum Jahr 1970 gedulden. Abteilungsleiter war seinerzeit mit Heinz Roß ein Spieler der ersten Stunde. Der erfolgreiche Trainer hieß Norbert Späth. 1972 ging es direkt wieder eine Klasse tiefer, was man 1975 aber mit dem erneuten Meistertitel der C-Klasse korrigieren konnte. Dabei ging es richtig eng zu, denn erst ein Entscheidungsspiel im Bensheimer Weiherhausstadion gegen den punktgleich auf Platz 1 liegenden TV Lorsch brachte die Entscheidung. Die damals Beteiligten werden sich sicher noch an den dramatischen Spielverlauf erinnern, lag doch der SSV noch bis zur 60. Spielminute mit 0:2 im Hintertreffen. Der heutige Schatzmeister Klaus Ertl schaffte den Anschlusstreffer, Pedro Macipe glich aus und Alfred Muth, Gerhard Heger und noch einmal Klaus Ertl brachten den SSV endgültig auf die Siegerstraße. Am Ende hieß es 5:3. Die Freude über den fast schon nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg war der Mannschaft und ihrem Trainer Rolf Herbold auf Fotoaufnahmen nach dem Spiel deutlich anzusehen.

Wechsel zwischen den Ligen

Während der folgenden Jahre gab es, unter anderem nach einer weiteren Kreismeisterschaft 1979 mit Spielertrainer Peter Heist, mehrmals Wechsel zwischen C- und B-Klasse. Ab 1986 machte der SSV drei Jahre hintereinander Erfahrungen mit Relegationsspielen um den Aufstieg in die B-Klasse. Jeweils mit negativem Ausgang.

1992 war es dann aber soweit, wieder in einem Relegationsspiel. Gegen den FC Einhausen ging man im Heimspiel durch ein Tor von Karl-Heinz Wojtek mit 1:0 in das Rückspiel, das in der Verlängerung durch Tore von Werner Kuttig, Thomas Metzner, Holger Schuster und Karl-Heinz-Wojtek mit 4:2 für den SSV endete. 1993 ging es erneut in die Relegation. Wieder hieß der Gegner der von Karl-Heinz Wojtek betreuten Mannschaft FC Einhausen. Mit Toren von Markus Degenhardt, Kurt Löffler und Konrad Seeger setzte man sich in beiden Spielen durch und sicherte die B-Klasse für die nächsten 14 Jahre. Erst im Jahr 2006 musste man erneut in einer erneuten Relegation nach einem Elfmeterkrimi gegen den Ortsnachbar BW Beedenkirchen die B-Klasse wieder verlassen.

Klassenerhalt ist das Ziel

Unter Spielertrainer Holger Taube wurde dieser Abstieg aber schon ein Jahr später korrigiert, bis 2010 ein weiterer Abstieg in die C-Klasse folgte. Seither ging es für die Erste Mannschaft nur noch aufwärts. Trainer Sven Dechant brachte den SSV im Jahr 2014 mit dem Meistertitel zurück in die B-Klasse. Drei Jahre später feierte der SSV sogar gleich doppelt, Mit der Ersten Mannschaft und Spielertrainer Abedin Reqica gelang in der Relegation gegen die TG Trösel der Aufstieg in die A-Klasse und mit der 1b-Mannschaft und Trainer Karl-Heinz Wojtek die Meisterschaft in der D-Klasse und der Aufstieg in die C-Klasse.

Die 1b-Mannschaft musste im Jahr 2019 den Weg zurück in die D-Klasse antreten. Die Erste Mannschaft aber etablierte sich seither mit Platz 4 und Platz 9 in den ersten beiden Jahren schnell in der neuen Klasse. Nach 19 Spieltagen in der Saison 2019/20 stand das Team wieder einmal auf Platz 1 der Tabelle der A-Klasse, als die Saison wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen werden musste. Der Hessische Fußballverband entschied sich in der Folge im Einvernehmen mit den meisten Vereinen, eine Quotientenregel anzuwenden, die den SSV Reichenbach letztlich als Tabellenersten und Aufsteiger in die Kreisoberliga auswies. So stürzt man sich in der neuen Saison, die unter Corona-Bedingungen stattfinden soll, in ein Abenteuer Kreisoberliga, das so nicht vorhersehbar war, aber sicher auch andere Vereine nicht abgelehnt hätten. Ziel in dieser Klasse kann dabei einzig der Klassenerhalt sein.

