Indian Summer am Felsberg

Lautertal.Der Oktober ist zwar vorbei. Auch in der ersten Novemberwoche zeigt sich der Herbst aber an manchen Tagen in Lautertal noch von seiner angenehmen Seite – sowie hier im Felsbergwald, wo diese Woche ein regelrechter Indian Summer herrschte.

Es besteht die Hoffnung, dass sich solche Anblicke Wanderern auch in den kommenden Tagen bieten. Erst ab dem Sonntag sollen die Sonnenstunden in der Region wieder weniger werden – dann soll es auch mehr Niederschläge geben. koe/Bild: Koepff

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.11.2020