Reichenbach.Auch der Herbst, heißt es ja, immer, hat schöne Tage. Das gilt auch für den Nebelmonat November und auch in dem sonst nicht so schönen Jahr 2020. Unsere Leserin Karin Weigert hat den Indian Summer in Reichenbach eingefangen. Ihr Bild zeigt den nachmittäglichen Blick vom Kochengraben auf den Kieshügel.

In den nächsten Tagen wird es nach dem sonnigen Mittwoch wieder mehr Regen geben. Außerdem droht in den Nächten leichter Frost. red/Bild: Weigert

