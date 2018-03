Anzeige

Beedenkirchen.Schon seit Jahrzehnten gehen in Beedenkirchen junge Menschen an Pfingsten zur Konfirmation. Vor diesem Ereignis steht ein Jahr Vorbereitung im Konfirmandenunterricht, Kennenlernen der Kirchengemeinde, gemeinsame Konfi-Freizeit und die Mithilfe bei den unterschiedlichsten Aufgaben. Die Mädchen und Jungen müssen also selbst entschlossen sein zum Konfiunterricht.

Für erste Informationen über den Ablauf des gemeinsamen Lautertaler Konfi-Seminars 2018/19 und über die Beedenkircher Besonderheiten lädt Pfarrer Reinald Engelbrecht für heute (Donnerstag) um 18 Uhr Jugendliche, die zwischen Juni 2004 und Juli 2005 geboren sind, in die Pfarrscheuer ein. red