Initiative fordert von Heun Unterstützung

Elmshausen.Die Bürgerinitiative Schmelzig in Elmshausen verfolgt den Streit um die geplante Recyclinganlage im Gewerbegebiet Kolmbach nach eigenem Bekunden „mit höchstem Interesse“. Gegen die Anlage hat sich in Kolmbach wie in Gadernheim Widerstand formiert.

Im Grund gehe es um Beeinträchtigungen eines auf Kolmbacher Gemarkung gelegenen Wasserschutzgebietes für Gadernheim sowie um Staub- und

...