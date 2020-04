Initiative sammelt Korken

Lautertal.Da die Restaurants und Gastwirtschaften wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, fallen bei der Lautertaler Korkinitiative weniger Korken an. Damit wird auch weniger Material für die Wiederverwertung weitergeleitet.

In Privathaushalten wird aber sicher trotzdem die eine oder andere Flasche Wein oder Sekt geöffnet, auch wenn man den Nachbarn zurzeit nur über den Zaun zuprosten kann. Daher können Lautertaler Bürger auch in diesen schwierigen Zeiten Umweltbewusstsein zeigen.

Korken können bei Sammelstellen in Lautertal abgegeben werden. In Gadernheim ist das die Bäckerei Knapp, in Reichenbach der Blumenladen an der Falltorbrücke und das Fotostudio Hogen. In Elmshausen kann man die Flaschenverschlüsse bei der Firma Elektro Rettig, in Lautern bei Edeka, in Schannenbach bei der Familie Kosch, Krehbergstraße 520, und in Beedenkirchen im Hof der der Pfarrscheuer abliefern.

In Bensheim kann man die Flaschenverschlüsse beim E-Center abgeben. Falls eine Sammelstelle wegen der Corona-Krise geschlossen ist, kann die Lautertaler Korkinitiative unter Tel.: 06254 / 7546 kontaktiert werden.

Die Korkreste möglichst luftig verpacken (Zwiebelnetze, Papiertüten), damit sie nicht schimmeln und wertlos werden. Da immer mehr alternative Flaschenverschlüsse verwendet werden, ist es umso wichtiger alle Naturkorken für die Wiederverwertung zu sammeln. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020