Innehalten vor dem Start in das kommende Jahr

Lautertal/Lindenfels.Auch zum Jahreswechsel gibt es einige Angebote der Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels – Gottesdienste zur Feier des Altjahrsabends und zum Innehalten vor dem Start in das neue Jahr.

Die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach und die Landeskirchliche Gemeinschaft Lautertal laden zu einem gemeinsamen Abendgottesdienst zu Neujahr in die evangelische Kirche ein. Beginn ist morgen um 18 Uhr.

In der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen ist heute (Montag) ab 18.30 Uhr ein Gottesdienst zum Jahresschluss. Dabei wird das Abendmahl gefeiert.

Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt zu einem Gottesdienst heute mit Pfarrerin Marion Mühlmeier ein. Es wird das Abendmahl gefeiert. Die Feier in der Kirche beginnt um 18 Uhr.

Drachenmuseum morgen geöffnet

In der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels ist heute ab 18 Uhr eine Jahresschlussandacht mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig. Morgen feiert Grimm-Helbig ab 16 Uhr einen Neujahrsgottesdienst, in dessen Rahmen das Abendmahl ausgeteilt wird.

Die katholische Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus Lindenfels lädt für heute um 19 Uhr zu einem zentralen Jahresabschluss-Gottesdienst der Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels in die katholische Kirche in Fürth ein. Dabei wird der sakramentale Segen gespendet. Morgen ist dann ab 11 Uhr in der Lindenfelser katholischen Kirche ein Hochamt zum Neujahrsfest.

In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Schlierbach wird heute ab 18 Uhr ein Gottesdienst zum Altjahresabend gefeiert. Die Predigt hält Pfarrer Martin Polivka. Der Posaunenchor und der Kirchenchor der Gemeinde wirken bei der Feier mit.

Die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten lädt für heute um 18 Uhr zu einem Jahresschlussgottesdienst ein. Nach einer Predigt über die Losung für das neue Jahr wird in einem persönlichen Jahresrückblick der Getauften, Verstorbenen und aller Jubilare des Jahres in der kleinen Berggemeinde gedacht. Der Kirchenchor gestaltet den Gottesdienst unter seiner Leiterin Gabriele Thielitz mit. Der Kirchenchor wirkt an dem Gottesdienst mit. Anschließend gibt es Neujahrssekt für die Besucher.

Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels ist morgen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für 15 Uhr lädt der Trägerverein des Museums ein, um das neue Jahr in gemütlicher und zwangloser Runde im Museum zu begrüßen. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.12.2018