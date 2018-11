Internationales Begegnungsfest in Lautern

Lautern.Mehr und mehr sind die vielen Helfer der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit des Netzwerks Vielfalt in den Hintergrund getreten, wurden viele der in den vergangenen Jahren geflüchteten Menschen in den Alltag integriert. Mit ehrenamtlicher Hilfe wurden Wohnungen und Arbeitsplätze gefunden, Sprachkurse absolviert und leidlich Deutsch gelernt.

Hinter den Kulissen ist jedoch immer wieder Hilfe notwendig. Dabei kann das Netzwerk Vielfalt auf einen großen Kreis von Unterstützern zurückgreifen, so dass alle Aufgaben still und leise übernommen und erledigt werden.

Als kleine Gegenleistung lädt der Verein alle Helfer sowie die Flüchtlinge selbst zu einem internationalen Begegnungsfest ein in die herbstlich dekorierte Festhalle Lautern am Freitag, 23. November, ab 18.30 Uhr.

Es gibt ein reichhaltiges Büfett unter dem Motto „Odenwald meets Afrika und Arabien“. Clown Tilla kommt zur Unterhaltung und bringt den Kindern kleine Geschenke. Auch die interessierte Bevölkerung ist eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.11.2018