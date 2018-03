Irene Gorka hört nach 16 Jahren auf

In die Hände von Petra Baumbach (links) legte Irene Gorka die Leitung des Spinnkreises bei der Mitgliederversammlung des Verschönerungsvereins Reichenbach. Damit geht eine 16-jährige Tradition zu Ende. © koe

Reichenbach.Irene Gorka – eine Institution in Sachen Spinnen und Brauchtumspflege – tritt zurück. Nach 16 äußerst engagierten Jahren als Vorsitzende des Spinnkreises im Verschönerungsverein Reichenbach (VVR) übergibt die Elmshäuserin die Leitung an Petra Baumbach, die ebenfalls schon einige Jahre aktiv in Spinnkreis und Verschönerungsverein tätig ist.

Gorka sicherte ihrer Nachfolgerin zu, ihr

