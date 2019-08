Irrwege zum Felsenmeer

Reichenbach.Etwas irritierend ist dieses Schild, das im Rödchen in Reichenbach zu finden ist. Nur über Waldwege könnte man von dort aus das Felsenmeer erreichen. Angebracht wurde dieser Hinweis von genervten Anwohnern, die immer wieder Autofahrern helfen mussten. Unter anderem leiten Karten des Navigationssystems Google-Maps in die Irre. Bereits an der Abzweigung der Balkhäuser Straße von der Beedenkircher Straße ist allerdings ein deutlicher Hinweis zu finden. Die Verkehrsschilder zeigen ebenfalls den Weg an. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.08.2019