Jacke brennt auf dem Schulhof

Lindenfels.Das Thema Brandschutzerziehung stand auf dem Stundenplan der zweiten und vierten Klassen der Carl-Orff-Schule in Lindenfels. Mitglieder der Feuerwehr nahmen sich einen Vormittag lang Zeit, um den Kindern den Umgang mit Feuer zu erklären und das Verhalten im Brandfall zu üben.

Zunächst zeigten die Brandschützer einen kurzen Film, um die beiden Jahrgänge an das Thema heranzuführen. Der Notruf mit den fünf W-Fragen wurde geübt. Den Kindern wurde die Einsatzkleidung gezeigt. Dabei durfte auch eine Atemschutzmaske anprobiert werden. Dabei merkten die Kinder, wie eingeschränkt das Sichtfeld ist. Deshalb sei es wichtig, auf sich aufmerksam zumachen und sich nicht zu verstecken, erläuterten die Helfer.

Höhepunkt waren aber die Versuche auf dem Schulhof. Hier konnten die Kinder beobachten, was passiert, wenn ein Stück Schaumstoff oder eine Jacke brennt. Unter Sicherheitsvorkehrungen wurden Situationen simuliert, die zu einem Brand führen können. Mit trockenen Zweigen veranschaulichten die Brandschützer, was gerade in der Weihnachtszeit passieren kann. „Feuer solltet ihr nur anzünden, wenn ein Erwachsener dabei ist“ war eine der wichtigsten Botschaften. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019