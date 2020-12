Jagdgenossen treffen sich im Frühjahr

Reichenbach.Die Jagdgenossenschaft Reichenbach hat ihre Hauptversammlung im April wegen der Corona-Pandemie absagen müssen. Geplant war damals ein Ersatztermin Ende des Jahres. Die neue Corona-Welle ist allerdings aus Sicht des Vorstandes zu riskant, als dass man eine Versammlung einberufen könnte, teilte der Vorsitzende Peter Hannewald mit. Aus diesem Grund habe der Vorstand das Treffen der Jagdgenossen auf das Frühjahr verschoben. Nach Rücksprache mit der Behörde sei dies ohne negative Folgen möglich.

Von den Jagdpächtern sei dem Vorstand eine konkrete Umsetzung des Abschussplanes gemeldet worden. Das Fallwildaufkommen im Jagdbogen wurde wie im Vorjahr als sehr hoch bezeichnet.

Beim Schwarzwild seien die Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen derzeit nicht so groß wie in der Vergangenheit. Die sehr bedenkliche Afrikanische Schweinepest sei aus Osteuropa bereits bis nach Brandenburg und Sachsen vorgedrungen, und müsse mit allen Mitteln an einer weiteren Ausbreitung gehindert werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.12.2020