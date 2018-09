Jagdhörner in der Kirche

Beedenkirchen.In der katholischen Tradition wird die Hubertus-Messe Anfang November am Tag des Heiligen Hubertus gefeiert. Ein Hubertus-Gottesdienst in einer evangelischen Kirche ist Sinnbild für die Bewahrung von Geschöpfen und Schöpfung.

In Anlehnung daran feiert die evangelische Kirchengemeinde Beedenkirchen in diesem Jahr ihren Hubertus-Gottesdienst am fünften Sonntag im September. Von Pfarrer Reinald Engelbrecht nach Beedenkirchen gebracht, installierte sich diese Gottesdienstform inzwischen fest im Jahreskalender der Kirchengemeinde.

Den musikalischen Teil übernehmen bei der Feier am Sonntag, 30. September, ab 18 Uhr die Jagdhornbläser des Kreisjägervereins Groß-Gerau. Die Bläsergruppe ist amtierender Hessenmeister seit 2009 und hat nach zwei Vizemeisterschaften im Jahr 2013 die Deutsche Meisterschaft errungen.

Der in Seeheim wohnende passionierte Parforcehornbläser Dieter Düber, der Mitglied der Groß-Gerauer Truppe ist, versichert, dass die Hubertusmesse nach Stief in Tonart Es ein absoluter Höhepunkt solcher Gottesdienste ist. Teile davon werden in Beedenkirchen vorgetragen werden.

Konzert im Pfarrwäldchen

Bei gutem Wetter werden die Bläser im Anschluss an den dem Gottesdienst noch im Pfarrwäldchen mit Signalrufen aus dem alltäglichen Jagdhorn-Repertoire zu hören sein.

Zum gemütlichen Abschluss findet anschließend ein abendlicher Kirchenstammtisch im benachbarten Gasthaus Zur Linde statt. Dort ist der Linden-Wirt aus diesem Anlass mit einem passenden Wildgericht auf Bläser und Stammtisch-Mitglieder vorbereitet.

Der Beedenkircher Kirchenvorsteher Oliver Ross, regelmäßiger Besucher des Kirchenstammtisches, lädt Musiker und Gottesdienst-Besucher zu Jägermeister ein. red

