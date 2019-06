Jahreszahl an der Kirche

Gadernheim.Gadernheimer BA-Leser haben im Foto-Rätsel vom vergangenen Samstag sicher gleich die Jahreszahl am Grundstein ihrer Kirche erkannt. Das beeindruckende Jugendstilbauwerk von Architekt Professor Heinrich Metzendorf, der bereits 1909 die ersten Entwürfe zu dem Bauvorhaben in Gadernheim vorgelegt hatte, konnte sich mit seinen Vorstellungen gegen zwei Konkurrenten durchsetzten.

Die Schätzung der reinen Gebäudekosten belief sich auf 40 000 Mark. Am 1. September 1912 erfolgte die Grundsteinlegung. Bereits am 21. September 1913 wurde das Bauwerk eingeweiht. Zuvor waren die drei Kirchturmglocken am 29. August 1913 mit einem vierspännigen Pferdefuhrwerk aus Bensheim abgeholt worden.

Die Glocken waren am 20. Juli 1917 vom Großherzogtum Hessen von einer Beschlagnahmung zur Verwendung für Kriegszwecke befreit und am 20. Mai 1920 unter Denkmalschutz gestellt worden. Das bewahrte sie jedoch nicht davor, am 26. Mai 1940 doch vom Turm geholt und für Kriegszwecke eingeschmolzen zu werden. koe/Bild: Koepff

