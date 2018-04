Jahrgang 1948/49 unterwegs

Der Jahrgang 1948/49 Reichenbach ist nach Bensheim gewandert. © koe

Lautertal.Zur Jahreswanderung hat sich der Jahrgang 1948/49 Reichenbach, Elmshausen und Lautern getroffen, um gemeinsam von Reichenbach nach Bensheim zu wandern. Gut 20 Personen starteten am Rathaus. In Elmshausen hatte Ursula Pick einen Sektempfang am Striethteich vorbereitet. So gestärkt wanderte die Gruppe am Selterswasserhäuschen vorbei weiter Richtung Kirchberghäuschen nach Bensheim zum Speisehaus

