Jazz-Frühschoppen in Lautern

Lautern.Zu einem Jazz-Frühschoppen lädt der Fanclub der Blütenweg-Jazzer in die Festhalle in Lautern ein. Die Original Blütenweg-Jazzer werden dort am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr bei freiem Eintritt für gute Stimmung sorgen. Mit diesem kulturellen Beitrag möchte der Fanclub gemäß seiner Satzung den Jazz an der Bergstraße und im vorderen Odenwald fördern. Die Bewirtung haben die Lauterner Vereine übernommen.

Seit Jahrzehnten sind die Blütenweg-Jazzer musikalisch nicht nur an der Bergstraße, sondern weltweit unterwegs. Unser Bild zeigt die Formation bei einem Auftritt in Auerbach 1991. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.08.2019