Jede Menge essbare Pflanzen am See

Elmshausen.Zu ungewohnt früher Zeit haben sich jüngst die Mitglieder der Wanderabteilung des TSV Elmshausen getroffen. Um 9.30 Uhr fuhren die Lautertaler in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz am Niederwaldsee bei Rodau. 41 Wanderer, darunter sieben Gastwanderer fanden sich hier am Startpunkt ein. Dort wurde die Gruppe bereits von unserer Wanderführerin erwartet.

Tipps von Fachfrauen

Zwei fachkundige Frauen vom Verein für Pilzfreunde und Naturschützer Odenwald begleiteten die Wanderer auf einer Bärlauchtour. Mit einer frischen Brise Wind begab man sich in Richtung Niederwaldsee. Dort im Wald bei Rodau gibt es nicht nur große Mengen Bärlauch zu entdecken, sondern auch andere essbare Pflanzen wie zum Beispiel den Giersch, das Scharbockskraut, die Brennnessel und viele weitere Kräuter. Immer mal wieder wurde ein kleiner Stopp eingelegt um sich die entdeckten Pflanzen und Kräuter genauer anzuschauen. Viele Informationen über die Wildkräuter, Tipps und Anregungen für Rezepte gab es von den Fachfrauen obendrein.

Einige Wanderer hatten am Ende der Tour ihre Körbe mit vielen verschiedenen Kräutern gut gefüllt. An der Anglerhütte verweilte die Gruppe und tauschte das angeeignete Wissen untereinander aus.

Nach etwa zwei Stunden rund um den Niederwaldsee kehrte die Gruppe zum Parkplatz zurück. In einer Gaststätte hielten die Wanderer anschließend Mittagsrast und verweilten bestens gelaunt in geselliger Runde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020