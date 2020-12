Jennys Höhe bekommt wieder ein Hinweisschild

Knoden.Nachdem das von Walter Metter kunstvoll geschaffene Hinweisschild auf Jennys Höhe am oberen Ende der Forststraße von Reichenbach nach Knoden bei Holzfällarbeiten vor einiger Zeit verschwunden war, hatte der Reichenbacher Philipp Degenhardt einen Ersatz geschaffen. Jetzt wurde das Nachfolgemodell bei der Fällung der letzten Bäume in diesem Bereich geborgen und am Weg abgelegt.

Degenhardt wird den Hinweis auf den Ruheplatz überarbeiten und im Frühjahr einen Platz dafür suchen. Jennys Höhe war zu Ehren der Prinzessin Jenny von Hohenlohe-Langenburg (1800 bis 1877) errichtet worden, die 1829 Fürst Emil zu Erbach-Schönberg (1789 bis 1829) heiratete. Damals hatten die Wanderer dort einen herrlichen Ausblick auf die Umgebung, da der Wald noch niedrig war. koe/Bild: koe

