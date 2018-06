Jesus wird im Koran geachtet

In Reichenbach referierte Matthias Knödler über den Islam. © Bild Derigs

Reichenbach.Was glauben Muslime? Wo gibt es Parallelen zum Christentum? Kann man mit Muslimen über ihren Glauben reden und gibt es dabei Fettnäpfchen? Fragen, die Pastor Schnee bei der Begrüßung sich selbst und den Zuhörern in der gut besuchten Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach am Mittwochabend bei „Mann trifft sich“ als Überleitung zu einem Vortrag unter der Überschrift „Muslime, was sie

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4761 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.06.2018