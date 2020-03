Joachim Walter gestorben

Reichenbach.Einen schweren Verlust hat am Sonntag die Sänger- und Sportvereinigung (SSV) Reichenbach erlitten. Im Alter von 72 Jahren verstarb nach langer schwerer Krankheit ihr langjähriger Fußballspieler, Jugendleiter, Spielausschuss-Vorsitzender, Fußballabteilungsleiter und Förderer Joachim Walter (BILD: pege).

Walter, 1947 im „Eck“ geboren, kam schon früh mit den Rot-Weißen in Verbindung. Sein Vater Willi war Spielmacher in der ersten Mannschaft, seine Brüder Richard, Willi und Michael kickten ebenfalls unterhalb des Felsenmeeres.

Im August 1959 war er Gründungsmitglied der Schülermannschaft, die in ihrer zweiten Saison die Meisterschaft um Haaresbreite verpasste. Als spielstarker Rechtsaußen durchlief Walter alle Teams des Vereins, war Jugendleiter, kümmerte sich in verantwortlichen Funktionen um die Senioren-Teams und kickte in der Altherren-Mannschaft. Zusammen mit seiner Frau Ursula Walter übernahm er Verantwortung im Vorstand und war bei handwerklichen Arbeiten immer gefragt.

1999 wurde Joachim Walter er vom SSV für 40-jährige, 2009 für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Im vorigen Jahr zum 60. Jahrestag seines Eintritts in den Verein wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Außer dem Fußball galt Walters Interesse der Politik. 1972 trat er in die SPD ein, arbeitete bei den Jungsozialisten mit und kandidierte bei den Kommunalwahlen, ohne ein Mandat anzustreben. Für seine 45-jährige Mitgliedschaft wurde er 2017 im SSV-Vereinsheim von der Kreisvorsitzenden Christine Lambrecht geehrt. Die Trauerfeier für Joachim Walter ist am Freitag, 143. März, ab 13.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Reichenbach. he

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.03.2020