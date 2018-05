Jubilar warnt vor Schuldzuweisungen

Anzeige

Den Worten Taten folgend war die einstimmige Wiederwahl Heinz Eichhorns als Vorsitzender des DGB Ortsverbands für weitere vier Jahre fast eine Formsache.´An seine Seite wurden ebenso einstimmig als stellvertretender Vorsitzender Ingo Thaidigsmann sowie die Beisitzer Harald Stanka (IG Metall), Willi Eichhorn (Verdi), Siggi Oettmeier (Verdi), Dirk Dins (IG Bau), Tobias Pöselt (GEW), Frank Maus (GEW) und Dr. Siegfried Schwarzmüller (GEW) gewählt. Siegfried Oettmeier vertritt den Ortsverband im DGB-Kreisvorstand Bergstraße.

Eichhorn erinnerte im Rechenschaftsbericht des Vorstandes an einige Themen, für die sich die Gewerkschafter in den letzten Jahren stark gemacht hätten. Größter Erfolg sei die Einführung des Mindestlohns gewesen. Auch bei den Tarifverhandlungen seien Verbesserungen die Folge gewesen.

Für die rund 3000 Pendler aus Lautertal und Lindenfels seien ebenfalls Verbesserungen erzielt worden. So hätten intensive Gespräche mit den zuständigen Behörden sowie eine rege Öffentlichkeitsarbeit Erleichterungen auf dem Weg über die Nibelungenstraße und am Nadelöhr Ritterplatz in Bensheim gebracht, ebenso wie eine Entlastung für die Anlieger. So könne man sich die inzwischen bei Baustellen zur Anwendung kommenden Bedarfsampeln auf die Fahnen schreiben. Staus von mehreren Kilometern auf der B 47 seien auch deshalb heute die Ausnahme.

Arbeitsmarkt bereitet Sorgen

Skeptisch zeigte sich Eichhorn beim Blick auf den Arbeitsmarkt. Zwar seien die Arbeitslosenzahlen im Gebiet des Ortsverbands bislang immer niedrig gewesen, bei den unter 25-Jährigen sogar bei Null, doch sei es bei einer Rezession wenig wahrscheinlich, dass dies so bleibe. Deshalb fordere man eine großzügige Erweiterung der Gewerbegebiete und eine Unterstützung bei der Belegung der Flächen durch das Land, das Regierungspräsidium und den Kreis. „Handel und Tourismus sind zwar wichtig für den Odenwald, aber davon alleine leben können wir nicht. Es ist schön ein Naherholungsgebiet zu sein, aber das alleine reicht nicht. Wer keine Gewerbeflächen und keine Gewerbesteuereinnahmen hat, kommt nicht auf die Beine, was die Finanzlage der von Lautertal und Lindenfels belegt“, sagte Eichhorn.

Beide Kommunen seien finanziell unterversorgt, so der Vorsitzende weiter. Nur mit den Einnahmen aus Steuern und Gebühren seien die Pflichtaufgaben kaum, freiwillige Leistungen gar nicht zu erfüllen. Es sei nicht nachvollziehbar, dass durch die von der Landesregierung vorgenommene Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs verkehrstechnisch bevorzugte Kommunen freiwillige Leistungen für Bürger „verschenken“ könnten, Kommunen wie Lautertal und Lindenfels aber ihre Bürger mit hohen Steuer- und Gebührensätzen belasten müssten. Vor der Landtagswahl versuche die Landesregierung nun durch Sonderprogramme wie die „Hessenkasse“ die jahrelange finanzielle Benachteiligung der Landkreise und Kommunen etwas zu mildern.

Alle Beteiligten an der Finanzkrise der Kommunen hätten Fehler gemacht. Die Städte und Gemeinden durch nicht ausgeglichene Haushalte mit zu geringen Einnahmen, überhöhten Ausgaben und Lautertal auch durch fehlerhafte Bewertungen bei der Umstellung der Buchführung.

Der Kreis Bergstraße habe die Kommunen mit einer drastischen Erhöhung der Kreisumlage überfordert. Die Kommunalaufsicht habe hier nicht eingegriffen, das Regierungspräsidium habe Gewerbeflächen abgelehnt und so zusätzliche Einnahmen verhindert. Deshalb nutze es nichts, einzelnen Beteiligten die alleinige Verantwortung für die Misere in die Schuhe zu schieben. Alle Beteiligten sollten sich um eine Lösung der Probleme kümmern und sich nicht in Schuldzuweisungen verlieren.

