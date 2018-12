Der frühere Lautertaler Bürgermeister Jürgen Kaltwasser feiert heute seinen 65. Geburtstag. Beim letzten runden Ehrentag vor fünf Jahren hätte wohl niemand gedacht, dass Kaltwasser heute nicht mehr Bürgermeister ist. Der gebürtige Bensheimer hatte durchaus vor, seine bis 2020 laufende letzte Amtszeit auszufüllen.

Die Finanzkrise kam dazwischen. Binnen weniger Wochen war aus dem seit 1996 fest im Sattel sitzenden Verwaltungschef ein Ruheständler geworden. Dabei waren die ganzen Ausmaße der finanziellen Schwierigkeiten damals noch gar nicht bekannt. Als Kaltwasser am 12. Juni 2017 in einer Bürgerversammlung bekanntgab, er werde um seine Versetzung in den Ruhestand bitten, ging es „nur“ um Fehlbuchungen in der Abwasserwirtschaft mit einem Umfang von rund 300 000 Euro. Mit seinem Schritt kam der Bürgermeister einem Abwahlantrag zuvor, den CDU und LBL angedroht hatten.

Kaltwasser war der erste direkt gewählte Bürgermeister in Lautertal. Schon seit 1979 arbeitete er in der Gemeindeverwaltung. Mit seiner verbindlichen Art gelang es Jürgen Kaltwasser zunächst, neue Akzente zu setzen. Nach Jahren der politischen Ruhe wurden die Zeiten dann aber wieder rauer – vor allem ab 2014, als die Pläne für Windkraftanlage in Knoden erheblichen Streit auslösten. Kurz zuvor war Kaltwasser noch einmal wiedergewählt worden. Nach der Wahl wurden die Pläne für die Rotoren bekannt.

Nach einer kleinen Auszeit hat sich Jürgen Kaltwasser inzwischen in der Politik zurückgemeldet, führt den SPD-Ortsbezirk Auerbach/Hochstädten und ist stellvertretender Vorsitzender der SPD Bensheim. Auch sein Kreistagsmandat hat er noch. In Lautertal ist er nach wie vor Vorsitzender der DRK-Ortsvereinigung. tm/Bild: Neu

