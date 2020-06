Jugendcamp erst in den Herbstferien

Lautern.Die SG Lautern hat das Fußball-Jugendcamp, das am Donnerstag, 11. Juni, beginnen sollte, verschoben. „Aufgrund der aktuellen Situation“ sei es nicht möglich, das Camp wie geplant im Juni stattfinden zu lassen“. Die Sicherheit der Kinder, der Spaß am Fußball so wie die gemeinschaftliche Geselligkeit stünden an erster Stelle und seien unter den derzeit geltenden Regeln nicht ohne Weiteres zu sichern.

Das Camp soll in den Herbstferien nachgeholt werden. Neuer Termin ist die Zeit von Donnerstag, 8. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober. „Ob es Übernachtungsmöglichkeiten gibt, werden wir noch entscheiden“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Bereits eingereichte Anmeldungen blieben für den neuen Termin bestehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.06.2020