Anzeige

Reichenbach.Nach all den positiven Zuwendungen, die die Jugendfeuerwehr Reichenbach in den vergangenen Jahren erfahren hat, wollten die Mitglieder des Feuerwehrnachwuchses einmal etwas zurückgeben. Nachdem sie von den langjährigen Aktionen des in Reichenbach beheimateten Pfungstädter-Fanclubs zugunsten krebskranker Kinder erfahren hatten, beschlossen sie spontan, etwas von ihrem Taschengeld zu spenden. Die dabei zusammengekommene Summe wurde bei einer Übungsstunde der Jugendfeuerwehr von Mohammed Abdikarin an Gerhard Schäfer (Jim) übergeben, der das Geld an die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe weiterleitet. koe/Bild: koe