Jugendfeuerwehr trifft sich wieder

Gadernheim.Nach der Pause in den Winterferien hat die Gadernheimer Jugendfeuerwehr ihre Arbeit wieder aufgenommen. Den Jugendlichen ab zehn Jahren werde ein sehr breites Erlebnisspektrum angeboten, schreiben die Betreuerin einer Mitteilung.

„Du möchtest Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen aus deinem Ort erleben? Du bist an Technik und Fortschritt interessiert? Du willst Action und Spaß mit Gleichaltrigen erleben? Du bist bereit, dich für andere einzusetzen? Du möchtest Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann werden? Dann komm zu uns, der Jugendfeuerwehr deines Ortes“, lauten die Aufforderungen an den Nachwuchs.

Wichtige Nachwuchsgewinnung

Die Jugendfeuerwehr sei für das Fortbestehen der kommunalen Feuerwehr sehr wichtig. „In ein paar Jahren werden auch diese Jugendlichen im Einsatz ihren Mitmenschen in Gadernheim und Umgebung helfen können“, so Jugendfeuerwehrwart Kurt Meckel sen. Die Unterrichts- und Übungszeiten sind jeweils montags in der Zeit von 17.45 bis 19.15 Uhr. Treffpunkt ist im Gerätehaus an der Turmstraße.

Als erste Aktion in diesem Jahr gab es die schon traditionelle Sammelaktion der alten Weihnachtsbäume. Trotz strömenden Regens hatt sich dazu 14 Jugendliche und elf Mitglieder der Einsatzabteilung als Betreuer zusammengefunden und machten sich auf ihre Tour durch Gadernheim und Raidelbach. Gleichzeitig wurden dabei kleine Spenden für die Jugendarbeit in der der Feuerwehr erbeten.

Die Aktion war ein Erfolg, da die Bürger eifrig mitgemacht hatten. Auch zahlreiche Spenden seien zusammengekommen, wie Kurt Meckel weiter berichtete.

Im Gerätehaus gab es für die Helfer einen Imbiss. Hier konnten sie sich aufwärmen und bei Rindswurst, Bockwurst, Brötchen, Kuchen und Getränke stärken.

Jugendwart Kurt Meckel dankte zum Abschluss den Helfern und Spendern. Ein besonderer Dank ging an die Feuerwehrleute, die Traktoren, Anhänger und Häcksler zur Verfügung gestellt hatten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.01.2019