Jugendfeuerwehr zeigte sich fit

Auch die Jugend der Elmshäuser Feuerwehr ist gut gerüstet und zeigte, was sie kann. Vor dem Feuerwehrhaus präsentierten die Jugendlichen sich bei einer eigenen Übung.

Kaum standen die beiden Fahrzeuge vor dem Gelände, gingen die Türen auf und die ersten Schläuche wurden ausgerollt und gekoppelt. Während die Mehrheit mit der Herstellung der Löschwasserversorgung beschäftigt war, stellten andere Helfer eine Leiter an der Fahrzeughalle an. In kurzer Zeit hielten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr die Spritzen in der Hand und bewiesen, dass auch sie ganz fit sind, wenn es um die Brandbekämpfung geht. Dafür ernteten sie von allen Seiten ein großes Lob. An der Übung nahmen 14 von 19 Jungfeuerwehrleuten teil. cf

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.10.2019