Kaffee und Kuchen zum Jahresabschluss

Gadernheim.Gut besucht war der Adventskaffee der Gadernheimer Ortsgruppe im Odenwaldklub (OWK). Der Vorsitzende Werner Schmidt begrüßte zahlreiche Wanderfreunde.

Die OWK-Frauen hatten Kuchen gebacken, von dem fast nichts übrig blieb. Rina Meindl, Reinhardt Schmidtke, Liane Fehr und Friedel Renkel trugen weihnachtliche Geschichten vor, und es wurden auch Weihnachtslieder gesungen, begleitet mit Gitarre vom „Gadernheimer Udo Jürgens“ und OWK-Mitglied Jürgen Schweikert.

Mit einem Dank des Vorsitzenden an alle Helfer und an alle Wanderfreunde für die überaus zahlreiche Teilnahme an den Touren und weiteren Aktivitäten des Vereins ging das Treffen zu Ende.

Abschließend wurde auf die kommenden Termine der Ortsgruppe hingewiesen. Am Sonntag, 20. Januar, will der OWK rund um Gadernheim wandern. Treffpunkt und Abmarsch ist um 13 Uhr am Jarnacplatz in Gadernheim. Am Sonntag, 27. Januar, ist ab 15 Uhr die Hauptversammlung im Gasthaus Zur Linde in Gadernheim. ak/Bild: ak

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018