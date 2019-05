Kaffeenachmittag mit Chorgesang

Brandau.Der Gesangverein Sängerlust Brandau lädt für Sonntag 19. Mai, um 14 Uhr zum musikalischen Kaffeenachmittag ins Bürgerhaus in Brandau ein. Der Saal wird um 13.30 Uhr geöffnet. Die Sänger möchten einen unterhaltsamen Nachmittag bereiten. Außerdem werden treue Mitglieder geehrt werden. Die Sängerinnen werden mit Kuchen und Torten für die Verpflegung sorgen.

Wer Lust hat, bei dem Chor mitzusingen, kann unverbindlich in eine oder auch mehrere Chorproben kommen. „Bei uns können Sie das ganze Jahr ausprobieren, ob Ihnen der gemeinsame Chorgesang Spaß machen könnte. Notenkenntnisse ist keine Bedingung und auch Vorsingen ist bei uns kein Thema“, schreibt der Verein.

Durch die Babypause von Chorleiterin Angelika Lemser wird die Sängerlust die Sommerpause etwas verlängern. Die letzte Chorprobe vor den Ferien ist bereits am Donnerstag, 23. Mai. Am Donnerstag, 15. August, startet der Chor dann in die zweite Jahreshälfte. Die Gruppe probt donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr im Sitzungssaal in der Hofreite neben dem Rathaus in Brandau. red

