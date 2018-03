Kampf um Mufasas Erbe eindrucksvoll in Szene gesetzt

Die Jazztänzer des TSV Reichenbach zeigten in der Turnhalle des Vereins das Musical „König der Löwen“. © Lotz

Reichenbach.Mehr als ein Jahr Vorbereitung, 46 Mädchen und junge Frauen im Alter von drei bis 19 Jahren. So könnte man in Zahlen fassen, was das Publikum in der Reichenbacher TSV-Turnhalle begeisterte. Rund 240 Personen kamen zur ersten Vorstellung. „Aufgrund der großen Nachfrage haben wir noch einen zweiten Termin angeboten“, freute sich Trainerin Ursula Helfrich. Auch diese Vorstellung war mit über 200

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3137 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.03.2018