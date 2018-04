Kampfkunst, Fußball, Turnen, Herzsport und vieles mehr

Anzeige

Karate: 2019 feiern die Kampfkünstler ihr 15-jähriges Bestehen. Es wird mit klassischen Übungen der alten japanischen Kampfkunst trainiert, aber auch moderne Techniken spielen eine wichtige Rolle. Neben einer Erwachsenengruppe wird ein Training für Kinder angeboten. Abteilungsleiterin ist Regina Berg.

Koronarsport: Ebenfalls im kommenden Jahr wird die Herzsport-Gruppe auf ihr 30-jähriges Bestehen zurückblicken. 17 Mitglieder waren bei der Gründungsversammlung anwesend. Heute nehmen 26 aktive Mitglieder an dem Training teil. 1996 bekam Abteilungsleiter Karlheinz Peter seine Lizenz des Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes und ist seitdem als Übungsleiter.

Orthopädie: Ursula Helfrich bietet mehrmals wöchentlich eine Trainingsstunde an. Menschen mit Gelenkfunktionsstörungen nach einer Operation, Unfall oder als Alterserscheinung wie Arthrose in Hüft-, Kniegelenken, Schulter oder Problemen im Rückenbereich werden angeleitet, ihre Muskulatur wieder aufzubauen und zu erhalten.

Wirbelsäulengymnastik: Seit vielen Jahren besteht die Rückenschule mit der Physiotherapeutin Andrea Krätzig. Dieses Angebot richtet sich an alle, die ihren Körper stark und beweglich halten wollen.

Aerobic und Zumba: Etwas schneller und rhythmischer geht es in den Gruppen von Aerobic und Zumba zu. Mit Claudia Laut und Adam Lukaszek stehen zwei versierte Trainer zur Verfügung. Dienstags und donnerstags treffen sich je 15 bis 20 Frauen, um Kondition, Beweglichkeit und Muskulatur zu trainieren. Der Aerobic-Gruppe steht Michaela Bohn vor und der Zumba-Gruppe Carmen Maus-Gebauer.

Ski: Freizeiten in St. Anton am Arlberg, in Kappl und auf der Golm im Montafon prägen die Saison der TSV-Wintersportler. Während der der Winterzeit gibt es Skigymnastik und im Sommer Nordic-Walking und Lauftraining. Zum Saisonstart können sich Skifreunde ihre Bretter in der TSV-Halle fit machen lassen. Oliver Sauer steht der Abteilung vor.

Turnen: Seit 2000 übernimmt Ursula Helfrich als Trainerin die Verantwortung in der Turnabteilung. Seitdem haben die Turner in Sachen Ausstattung kräftig nachgebessert. Mitglieder der Turnleistungsgruppe belegten bei Wettbewerben viele vordere Plätze. Den Grundstein für die jungen Turner legt der TSV mit der Eltern-Kind-Gruppe.

Jazztanz: Die erste Jazztanzgruppe gründete sich 2001 mit 16 Mädchen. Mittlerweile gibt es fünf altersgerechte Tanzgruppen mit über 50 Sportlerinnen. Nicht nur das Jazztraining steht im Vordergrund. Mehrfach führten die Mädchen Musicals auf, im Jubiläumsjahr etwa das Stück „Der König der Löwen“. 2013 trainierten die ältesten Mädchen für die internationalen deutschen Meisterschaften und traten mit 250 anderen Tänzern in Mannheim vor bis zu 25 000 Zuschauern auf. Die Teilnahme am Hessentag ist mittlerweile Tradition. Auch für diese Abteilung ist Ursula Helfrich verantwortlich.

Frauen- und Mädchenfußball: Ein kleines Jubiläum feiern dieses Jahr auch die Fußballdamen- und Mädchen. Ihre Abteilung besteht seit 20 Jahren, seit der Saison 2010/11 im Verbund mit dem SV Winterkasten. Leiterin ist Jessica Esper. In der Saison 2015/16 gelang der Aufstieg in die Verbandsliga Süd. Im Jubiläumsjahr will der Verein die Mädchenmannschaft mit neuen Spielerinnen verstärken und sucht Nachwuchs.

Fußball Herren: Die Fußballherren blicken auf durchwachsene Jahre zurück. Nach dem Trainerkarussell der vergangenen Jahre übernahmen in der laufenden Saison Christian Bauer und Kim Fassinger als Spielertrainer das Ruder. Mit guten Chancen auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A hofft man auf weitere Zusammenarbeit. Die zweite Mannschaft hat großen Anteil an der Verstärkung der Ersten. Um Nachwuchs zu fördern, übernimmt Stefan Hiller seit 2016 die Geschäfte bei der Jugend. Die Altherren der Fußballer haben in Dominic Eckert einen neuen Abteilungsleiter gefunden. 2016 blickten sie auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. Mit dem SSV betreiben sie eine Spielgemeinschaft. red

